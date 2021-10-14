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«Северный поток-2» назвали единственным выходом из энергетического кризиса

Lenta.ruиещё 1
8 минут назад

Председатель правления компании по газоснабжению Латвии «Латвияс газе» Айгарс Калвитис назвал способ выхода из европейского энергетического кризиса. По мнению политика, запуск «Северного потока-2» мог бы стабилизировать цены на газ. Об этом он рассказал в беседе с «ТАСС».

Назван единственный выход из энергетического кризиса
Фото: ReutersReuters

«Не могу комментировать трудности, почему он еще не открылся. Но я пока вижу только один эффективный инструмент, как могла бы произойти стабилизация рынка, чтобы «Северный поток-2» начал функционировать», — заявил Айгарс Калвитис.

Аналогичное мнение высказал и президент России Владимир Путин. По его словам, запуск «Северного потока-2» значительно понизит напряженность на европейском энергорынке. Однако президент также отметил административные барьеры, которые препятствуют началу работы трубопровода.

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Ранее 14 октября вице-премьер Александр Новак заявил, что «Северный поток-2» уже достроен. По словам политика, в настоящее время идет заполнение трубы необходимым количество газа. Новак отметил, что газопровод будет готов к запуску в ближайшие дни, однако срок его реального начала работы будет определяться европейским регулятором. Процесс сертификации «Северного потока-2» может занять несколько месяцев.
В мире,Айгарс Калвитис,Александр Новак,Владимир Путин,ЕС,ИТАР-ТАСС,
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