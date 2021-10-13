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Турция заявила об ответственности России и США за нападения курдов

Алиса Селезнёва
17 минут назад

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу обвинил Россию и США в неисполнении обязательств по зачистке северной части Сирии от террористов. Об этом пишет РИА Новости.

Турция заявила об ответственности России и США за нападения курдов
Фото: ReutersReuters

По словам Чавушоглу, в последнее время идет усиление атак со стороны курдов.

«Террористы стреляют по нашей территории с расстояния примерно 30 километров. У нас есть договоренность с РФ и США, что они удалят террористов от наших границ минимум на 30 километров. Но они не сдержали свои слова», - заявил министр иностранных дел Турции.

Он также подчеркнул, что в связи со сложившейся ситуацией, Турция намерена сама решить этот вопрос.

«Мы сделаем все, чтобы ради своей безопасности очистить этот район от террористов», - заметил Мевлют Чавушоглу.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что на встрече глав России и Турции была подтверждена приверженность ранее достигнутым договоренностям по сирийскому вопросу. По словам Пескова, была подчеркнута необходимость их выполнения «в плане вытеснения из Идлиба террористических элементов, которые там еще присутствуют, которые могут представлять угрозу и выполнять агрессивные наступательные действия в отношении сирийской армии».

В мире,Мевлют Чавушоглу,Дмитрий Песков,РИА Новости,
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