Турция заявила об ответственности России и США за нападения курдов

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу обвинил Россию и США в неисполнении обязательств по зачистке северной части Сирии от террористов. Об этом пишет РИА Новости.

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По словам Чавушоглу, в последнее время идет усиление атак со стороны курдов.

«Террористы стреляют по нашей территории с расстояния примерно 30 километров. У нас есть договоренность с РФ и США, что они удалят террористов от наших границ минимум на 30 километров. Но они не сдержали свои слова», - заявил министр иностранных дел Турции.

Он также подчеркнул, что в связи со сложившейся ситуацией, Турция намерена сама решить этот вопрос.

«Мы сделаем все, чтобы ради своей безопасности очистить этот район от террористов», - заметил Мевлют Чавушоглу.