Кашель Путина встревожил западных журналистов

Британский таблоид Daily Mail посвятил материал кашлю президента России Владимира Путина. Читателей газеты удивило, что этой теме уделяется столько внимания.

Ранее на одном из совещаний глава Совета Федерации Валентина Матвиенко обратила внимание на кашель Путина.

«Валентина Ивановна, не беспокойтесь, все нормально. Просто на воздухе прохладно было, подвигался поактивней, ничего страшного не происходит», - объяснил президент.

Путин рассказал, что каждый день сдает тесты и на COVID-19, и на другие вирусы.

Daily Mail напомнила, что недавно российский президент был на самоизоляции из-за заболевших COVID-19 в его окружении. Также таблоид обратил внимание на рост заболеваемости коронавирусом в РФ.

«Значит, если вы кашляете, у вас обязательно COVID? Держите себя в руках, Daily Mail», - написал в комментариях к статье читатель под ником AntonovBuran.

«Путин - это Бог. Путин кашляет, и это новость в британских СМИ», - добавил Leonid.

«Боже мой! Что за чушь вы тут пишете? Включили отопление в ваших домах, и ваши мозги растаяли!» - отметил FromRussiaWL.