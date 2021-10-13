Молдавия пожаловалась на «Газпром» и обратилась к Евросоюзу

Молдавия пожаловалась на «Газпром» и попросила экстренной помощи у Евросоюза по газовому вопросу. В Кишиневе уверены, что в Румынии найдется лишний газ и по более доступным ценам – в Молдавии хотят снова покупать его по цене $200 за тысячу кубометров. Об этом сообщило издание Financial Times.

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Как отмечают эксперты, на первый взгляд, это совершенно, неуместное при текущих ценах на газ требование. Хотя и у Кишинева тоже есть хорошие козыри на переговорах с «Газпромом», считают аналитики.

Но в действительности это не «Газпром» уменьшил поставки газа в Молдавию, это сам Кишинев начал закупать меньшие объемы топлива, поскольку что оно ему не по карману, уверен эксперт Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Игорь Юшков.

«Республика вынуждена приобретать газ по рыночной стоимости $790 за тысячу кубометров против $200, которые страна платила раньше», - выразил возмущение вице-премьер Молдавии Андрей Спыну.

Напомним, недавно «Газпром» заключил новый долгосрочный контракт с Венгрией. В документе точка сдачи-приемки газа была перенесена с украинского маршрута на «Турецкий поток», чем в Украине были очень расстроены. По словам экспертов, если получится сделать аналогичное и с Молдавией, Киеву следует волноваться еще сильнее.

Дело в том, что у Украины была надежда, что после 2024 года, когда завершится транзитный контракт с «Газпромом», РФ решит сохранить прокачку минимум 10–15 млрд кубометров газа как раз для Румынии и Болгарии. Но если Молдавия начнет получать газ по «Турецкому потоку», это станет невозможным.