Пашинян прокомментировал встречу с Путиным

Визит в Москву политик прокомментировал в Twitter. "Сегодня встретился с президентом РФ Владимиром Путиным. Встреча была весьма продуктивной. Обсудили как двустороннюю повестку, так и ситуацию в регионе", - написал Пашинян.

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что готов встретиться с Пашиняном, когда он будет готов. Алиев напомнил, что лидеры Армении и Азербайджана в начале 2021 года уже вели переговоры в трехстороннем формате - третьим участником был Путин. До этого Пашинян назвал членство страны в Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и союз с Россией ключевой гарантией безопасности Армении