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Пашинян прокомментировал встречу с Путиным

Газета.Ru
56 минут назад

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что встреча с российским президентом Владимиром Путиным была "весьма продуктивной".

Пашинян прокомментировал встречу с Путиным
Фото: Михаил Климентьев/РИА «Новости»Михаил Климентьев/РИА «Новости»

Визит в Москву политик прокомментировал в Twitter. "Сегодня встретился с президентом РФ Владимиром Путиным. Встреча была весьма продуктивной. Обсудили как двустороннюю повестку, так и ситуацию в регионе", - написал Пашинян.

Он отметил, что контакты на высшем уровне продолжатся "для реализации достигнутых договоренностей".

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что готов встретиться с Пашиняном, когда он будет готов. Алиев напомнил, что лидеры Армении и Азербайджана в начале 2021 года уже вели переговоры в трехстороннем формате - третьим участником был Путин. До этого Пашинян назвал членство страны в Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и союз с Россией ключевой гарантией безопасности Армении

В мире,Политика,Никол Пашинян,Ильхам Алиев,Владимир Путин,
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