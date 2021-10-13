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Депутат Рады: Зеленский стал проблемой для Запада

Елена Прошина
8 минут назад

В США скептически настроены к украинскому президенту Владимиру Зеленскому, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление депутата Верховной Рады от партии «Оппозиционная платформа – за жизнь» Олега Волошина.

По его словам, глава государства стал «проблемой» для Запада. С такой позицией, как считает парламентарий, в Москву приехала помощник госсекретаря США Виктория Нуланд.

«Мне известно из моих источников, что она как раз один из таких двигателей изменения отношения Вашингтона к команде Зеленского. Она очень скептически настроена, она реально считает, что по всем пунктам Зеленский либо неуправляемый, либо непредсказуемый», — сказал депутат.

По его словам, в Вашингтоне считают, что устроить какую-либо эскалацию конфликта может только украинская власть, так как весной глава Белого дома Джо Байден позвонил Владимиру Путину и во многом благодаря этому «Украина существует хотя бы той форме, в которой она существует».

«Он [Зеленский] неподконтрольный, непредсказуемый, есть информация, что иногда он принимает решения в измененном состоянии сознания. Это проблема. И это проблема уже для всех – не только для Москвы. Это проблема для Вашингтона, для Запада», – отметил Волошин.

Контакты с нынешним руководством Украины бессмысленны и бесполезны. Такую точку зрения высказал зампред Совбеза по безопасности России Дмитрий Медведев. «Они постоянно меняют позицию в угоду своим заокеанским хозяевам и политической конъюнктуре», — считает бывший премьер-министр.

В мире,Олег Волошин,Владимир Зеленский,Виктория Нуланд,Джозеф Байден,Владимир Путин,Дмитрий Медведев,Верховная Рада,РИА Новости,
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