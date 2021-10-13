Депутат Рады: Зеленский стал проблемой для Запада

В США скептически настроены к украинскому президенту Владимиру Зеленскому, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление депутата Верховной Рады от партии «Оппозиционная платформа – за жизнь» Олега Волошина.
По его словам, глава государства стал «проблемой» для Запада. С такой позицией, как считает парламентарий, в Москву приехала помощник госсекретаря США Виктория Нуланд.
«Мне известно из моих источников, что она как раз один из таких двигателей изменения отношения Вашингтона к команде Зеленского. Она очень скептически настроена, она реально считает, что по всем пунктам Зеленский либо неуправляемый, либо непредсказуемый», — сказал депутат.
По его словам, в Вашингтоне считают, что устроить какую-либо эскалацию конфликта может только украинская власть, так как весной глава Белого дома Джо Байден позвонил Владимиру Путину и во многом благодаря этому «Украина существует хотя бы той форме, в которой она существует».
«Он [Зеленский] неподконтрольный, непредсказуемый, есть информация, что иногда он принимает решения в измененном состоянии сознания. Это проблема. И это проблема уже для всех – не только для Москвы. Это проблема для Вашингтона, для Запада», – отметил Волошин.
Контакты с нынешним руководством Украины бессмысленны и бесполезны. Такую точку зрения высказал зампред Совбеза по безопасности России Дмитрий Медведев. «Они постоянно меняют позицию в угоду своим заокеанским хозяевам и политической конъюнктуре», — считает бывший премьер-министр.