Депутат Рады: Зеленский стал проблемой для Запада

«Он [Зеленский] неподконтрольный, непредсказуемый, есть информация, что иногда он принимает решения в измененном состоянии сознания. Это проблема. И это проблема уже для всех – не только для Москвы. Это проблема для Вашингтона, для Запада», – отметил Волошин.