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Вашингтон попросил Москву о справедливости в отношении дипломатов

Елена Прошина
28 минут назад

Американская администрация ожидает, что между посольствами России и США будет паритет с точки зрения укомплектованности кадрами, сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя пресс-службы Госдепартамента Неда Прайса.

США обратились к Москве с просьбой о посольствах
Фото: ReutersReuters

По его словам, Вашингтон и Москва намерены продолжить консультации по этому вопросу. Для достижения договорённостей российские власти должны проявить справедливость и гибкость.

«Мы считаем, что в полной мере укомплектованное или в достаточной мере укомплектованное посольство в Москве важно с точки зрения нашей цели», — отметил Прайс.

Глава пресс-службы также прокомментировал предложение Москвы о полном снятии всех ограничений. Как считает Прайс, это дело дипломатов, а к нужным результатам может привести новый раунд двусторонних переговоров.

Замгоссекретаря США Виктория Нуланд заявила, что прошедшие переговоры с представителями МИД РФ были конструктивными. По словам американского политика, в ходе встречи обсуждались несколько двусторонних, региональных и глобальных вопросов.

При этом российская сторона заявила об отсутствии «большого прогресса». Такое заявление сделал замминистра иностранных дел России Сергей Рябков.

После очередных антироссийских санкций, введенных США в апреле, началось дипломатическое обострение между Москвой и Вашингтоном. Американская сторона выслала 10 российских дипломатов, Кремль принял ответные меры.

В мире,Политика,Нед Прайс,Виктория Нуланд,Сергей Рябков,МИД,Госдеп США,ИТАР-ТАСС,
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