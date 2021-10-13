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На Украине школам пришлось спасаться от холода одеялами и обогревателями

Lenta.ru
48 минут назад

На Украине в школах, детских садах и больницах людям приходится спасаться от холода с помощью одеял и обогревателей, так как объекты социальной инфраструктуры до сих пор не отапливаются. Об этом заявила эксперт в сфере ЖКХ Кристина Ненно, трансляция пресс-конференции, посвященной проблемам отопительного сезона, велась на YouTube-канале информационного агентства GolosTV UA.

На Украине школам пришлось спасаться от холода одеялами
Фото: Игорь Маслов / РИА НовостиИгорь Маслов / РИА Новости

По ее словам, пациенты больниц греются принесенными из дома одеялами, а в детские сады и школы родители приносят обогреватели.

«В школах сейчас температура 14-15 градусов. Одна воспитательница, одна нянечка в садике, и одна из них должна постоянно следить, чтобы никто из детей не подбежал и не сунул пальцы в обогреватель», — рассказала Ненно.

На конференции также обсуждали, как рекордный рост цен на газ в Евросоюзе (ЕС) скажется на украинцах. Глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко заявил, что отключения ждут школы и другие объекты, потому что газа для прохождения отопительного сезона недостаточно. По словам специалиста, денег на покупку газа нет, предназначенные для этого средства были потрачены летом на объявленную президентом Украины Владимиром Зеленским программу «большое строительство».

12 октября в Львовской области ввели чрезвычайная ситуация техногенного характера. В преддверии отопительного сезона большинство бюджетных учреждений оказалось без заключенных договоров на поставку газа. Перед этим аналогичные режимы ЧС ввели власти Закарпатской области и города Ивано-Франковск.

Проблемы с поставками газа в стране начались вопреки подписанному между офисом президента Украины и НАК «Нафтогаз Украины» меморандуму, в котором была оговорена предельная ставка тарифа во время отопительного сезона.

В мире,Владимир Зеленский,Нафтогаз,ЕС,
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