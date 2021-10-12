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Украина отказалась от импорта электричества из России и Белоруссии

Елена Прошина
25 минут назад

Министерство энергии Украины заявило, что не будет возобновлять импорт электричества из России и Белоруссии. Срок запрета истекает 1 ноября.

Украина отказалась от импорта электричества из России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Для планового прохождения отопительного сезона вопрос коммерческого импорта электричества из России и Беларуси не рассматривается», — говорится на сайте ведомстве.

Данный аспект представители Министерства энергии ранее уже обсудили с Национальной комиссией Украины, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг.

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На сайте ведомства также отметили, что увеличенный почти в два раза в августе график накопления угля предусматривает устойчивое прохождение отопительного сезона и в самых критических условиях. Производители электроэнергии располагают финансовыми возможностями, чтобы продолжить закупки ископаемого в других странах.

«Вопросы добровольного или принудительного ограничения потребления электроэнергии не стоят на повестке дня», — заключили в ведомстве.

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