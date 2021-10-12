Тихановская стала фигурантом нового уголовного дела

Следственный комитет Белоруссии завел новое уголовное дело в отношении лидеров белорусской оппозиции Светланы Тихановской и Павла Латушко о создании псевдоорганов государственной власти и представительств за рубежом, передает РИА «Новости» со ссылкой на официального представителя ведомства Сергея Кабаковича.
«Расследуется уголовное дело, возбужденное по признакам преступления, предусмотренного статьей 382 уголовного кодекса Республики Беларусь. Это самовольное присвоение звания либо власти должностного лица», - сказал Кабакович в эфире телеканала «Беларусь 1».
По версии следствия, Тихановская и Латушко вместе с другими участниками заговора создали «псевдоорганы государственной власти и управлений и представительства Республики Беларусь за рубежом» вопреки требованиям Конституции страны и вступили в переговоры с представителями зарубежных государств и международных организаций.
Светлана Тихановская - кандидат в президенты Белоруссии на выборах 2020 года. После оглашения официальных результатов выборов Тихановская покинула страну и обосновалась в Литве, объявив себя национальным лидером Белоруссии. После отъезда из Белоруссии Тихановская совершила несколько поездок по странам Европы. В Польше и Германии ее принимали по государственному протоколу как высшее должностное лицо государств, а сейм Литвы признал ее законным президентом Белоруссии.
Павел Латушко в 2009-2012 годах занимал должность министра культуры Белоруссии, в 2019 году был назначен директором Национального академического театра имени Янки Купалы. После выборов президента страны 2020 года поддержал массовые акции протеста и был уволен с поста директора театра. Входил в состав президиума Координационного совета по трансферу власти. В начале сентября 2020 года стало известно, что Латушко покинул страну и находится в Польше.