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Тихановская стала фигурантом нового уголовного дела

Вероника Полынина
34 минуты назад

Следственный комитет Белоруссии завел новое уголовное дело в отношении лидеров белорусской оппозиции Светланы Тихановской и Павла Латушко о создании псевдоорганов государственной власти и представительств за рубежом, передает РИА «Новости» со ссылкой на официального представителя ведомства Сергея Кабаковича.

Тихановская стала фигурантом нового уголовного дела
Фото: ReutersReuters

«Расследуется уголовное дело, возбужденное по признакам преступления, предусмотренного статьей 382 уголовного кодекса Республики Беларусь. Это самовольное присвоение звания либо власти должностного лица», - сказал Кабакович в эфире телеканала «Беларусь 1».

По версии следствия, Тихановская и Латушко вместе с другими участниками заговора создали «псевдоорганы государственной власти и управлений и представительства Республики Беларусь за рубежом» вопреки требованиям Конституции страны и вступили в переговоры с представителями зарубежных государств и международных организаций.

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Светлана Тихановская - кандидат в президенты Белоруссии на выборах 2020 года. После оглашения официальных результатов выборов Тихановская покинула страну и обосновалась в Литве, объявив себя национальным лидером Белоруссии. После отъезда из Белоруссии Тихановская совершила несколько поездок по странам Европы. В Польше и Германии ее принимали по государственному протоколу как высшее должностное лицо государств, а сейм Литвы признал ее законным президентом Белоруссии.

Павел Латушко в 2009-2012 годах занимал должность министра культуры Белоруссии, в 2019 году был назначен директором Национального академического театра имени Янки Купалы. После выборов президента страны 2020 года поддержал массовые акции протеста и был уволен с поста директора театра. Входил в состав президиума Координационного совета по трансферу власти. В начале сентября 2020 года стало известно, что Латушко покинул страну и находится в Польше.

В мире,Павел Латушко,Светлана Тихановская,Сергей Кабакович,СКР,РИА Новости,
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