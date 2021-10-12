Тихановская стала фигурантом нового уголовного дела

Следственный комитет Белоруссии завел новое уголовное дело в отношении лидеров белорусской оппозиции Светланы Тихановской и Павла Латушко о создании псевдоорганов государственной власти и представительств за рубежом, передает РИА «Новости» со ссылкой на официального представителя ведомства Сергея Кабаковича.

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«Расследуется уголовное дело, возбужденное по признакам преступления, предусмотренного статьей 382 уголовного кодекса Республики Беларусь. Это самовольное присвоение звания либо власти должностного лица», - сказал Кабакович в эфире телеканала «Беларусь 1».

По версии следствия, Тихановская и Латушко вместе с другими участниками заговора создали «псевдоорганы государственной власти и управлений и представительства Республики Беларусь за рубежом» вопреки требованиям Конституции страны и вступили в переговоры с представителями зарубежных государств и международных организаций.

Светлана Тихановская - кандидат в президенты Белоруссии на выборах 2020 года. После оглашения официальных результатов выборов Тихановская покинула страну и обосновалась в Литве, объявив себя национальным лидером Белоруссии. После отъезда из Белоруссии Тихановская совершила несколько поездок по странам Европы. В Польше и Германии ее принимали по государственному протоколу как высшее должностное лицо государств, а сейм Литвы признал ее законным президентом Белоруссии.