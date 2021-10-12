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"США - предмет насмешек": Трамп выступил с заявлением

Вероника Полынина
41 минуту назад

США после прихода к власти демократов стали объектом насмешек для всего мира. Об этом заявил экс-президент США Дональд Трамп, передает ТАСС.

Трамп: США стали посмешищем для мира
Фото: ReutersReuters

«Наша страна - предмет насмешек по всему миру и определенно уже больше не является великой», - говорится в заявлении Трампа.

Главными проблемами США при демократах бывший президент страны назвал текущее положение дел с мигрантами на южной границе, упадок военной мощи и высокий уровень заболеваемости коронавирусом.

Трамп пообещал вместе со сторонниками «сделать Америку снова великой».

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Дональд Трамп постоянно выступает с критикой в адрес нынешней администрации США и в особенности президента Джо Байдена, которому он проиграл на выборах в 2020 году.

В сентябре в интервью каналу Newsmax Трамп предрек США конец через три года. По его мнению, Соединенные Штаты «покатились под откос», когда к власти пришел Джо Байден.

После того, как представители движения «Талибан» (запрещено в РФ) захватили власть в Афганистане, Трамп обвинил Байдена в некомпетентности и назвал вывод американских войск из Афганистана капитуляцией.

«Байден ушел в отпуск, в то время как Афганистан отправился в ад. <...> Ужасная некомпетентность национального лидера, ни в какой стране такого не видели», - сказал Трамп.

Когда Джо Байден отменил решение о строительстве трубопровода Keystone XL из Канады в США и договорился с канцлером Германии Ангелой Меркель по «Северному потоку-2», Трамп заявил, что глава Белого дома «ведет экономику и страну к разрухе».

Кроме того, Трамп заявлял, что нокаутировал бы Байдена, если б им пришлось сразиться в боксерском поединке.

В мире,Джозеф Байден,Дональд Трамп,Ангела Меркель,Талибан,Администрация США,ИТАР-ТАСС,
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