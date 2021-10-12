Политика администрации президента США Джо Байдена, направленная на балансировку мощи КНР, может привести к усилению позиций России в Европе. Такое мнение выразил обозреватель американского издания National Interest Николас Гвоздев.

По его мнению, администрация Байдена фокусируется на развитии и укреплении коалиции европейских и азиатских партнеров для того, чтобы сбалансировать военную мощь Китая.

«В этом контексте теперь рассматриваются даже отношения с Россией», — пишет Гвоздев.

Он считает, что Байден не стал вводить санкции против российского газопровода «Северный поток — 2», которые могли бы негативно сказаться на бизнесе ФРГ, чтобы Германия признала Китай проблемой уровня НАТО. Также, полагает автор, США обращают меньше внимания на взаимодействие европейских, индийских, японских и корейских партнеров с Россией, чтобы лишить Москву стимулов сблизиться с Пекином и выступать в качестве ее младшего союзника.

«Однако для некоторых союзников НАТО на восточном уровне шаги, предпринятые с целью удержать Россию от сближения с Китаем, создают дополнительную проблему, заключающуюся в усилении российского потенциала и превращении Москвы в более способного соперника в ее непосредственном соседстве», — заявляет колумнист.