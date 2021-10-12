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Трамп считает, что США стали посмешищем для всего мира

ТАССиещё 4
18 минут назад

Соединенные Штаты после прихода к власти демократов стали объектом насмешек для всего мирового сообщества. Такое мнение выразил во вторник бывший президент США Дональд Трамп.

Трамп: США стали посмешищем для мира
Фото: ReutersReuters

"Наша страна - предмет насмешек по всему миру и определенно уже больше не является великой", - говорится в распространенном заявлении республиканца, в котором он также обещает вместе со сторонниками "сделать Америку вновь великой".

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В качестве основных проблем Соединенных Штатов политик выделил текущее положение дел с мигрантами на южной границе, упадок военной мощи и высокий уровень заболеваемости ковидом.

В мире,Дональд Трамп,
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