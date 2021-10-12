Главное за день: Сроки регистрации «Спутника V» в ВОЗ и кризис на Украине

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Появились подробности смерти экс-представителя СК Маркина

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Бывший официальный представитель Следственного комитет России Владимир Маркин, о смерти которого стало известно сегодня утром, долгое время тяжело болел.

В СК выразили соболезнования родным и близким погибшего.

Появилась новая версия инцидента с американской подлодкой

Wikipedia

Американская атомная подводная лодка USS Connecticut, получившая 2 октября повреждения во время выполнения задания в Южно-Китайском море, скорее всего, столкнулась с неизвестным китайским подводным объектом.

После инцидента спутник зафиксировал подлодку в надводном положении 3 октября примерно в 77 км от острова Юнсин, входящего в Парасельский архипелаг, в Южно-Китайском море.

В ВОЗ назвали сроки регистрации «Спутника V»

Всемирная организация здравоохранения может одобрить «Спутник V» до конца года. Об этом сообщила старший научный сотрудник ВОЗ Сумия Сваминатан.

«Мы надеемся, что "Спутник V" будет одобрен, потому что, судя по данным, которые мы видели, это очень хорошая вакцина», - заявила она.

На Украине начался газовый кризис

Рамблер

Украинские бюджетные учреждения и бытовые потребители в самом начале отопительного сезона столкнулись с газовым кризисом из-за высоких цен на топливо.

Больницы, школы и детские сады в стране вынуждены платить за газ по цене 35000-45000 гривен ($1300-1700) за тысячу кубометров.

Китайский портал: пророчество Путина о США начинает сбываться

Китайский портал Baijiahao опубликовал статью, в которой говорится, что «пророческие» слова президента России Владимира Путина о судьбе США начинают сбываться.

В материале отмечается, что ранее Путин предупреждал, что антироссийские санкции, введенные США, негативно скажутся на самих американцах.

Собчак может смягчить наказание виновнику ДТП в Сочи

Журналистка Ксения Собчак может спасти от наказания водителя, который устроил смертельное ДТП в Сочи. Об этом заявил звездный адвокат Андрей Алешкин.

Как пояснил юрист, получив травмы телеведущая может перейти в статус потерпевшей и просить о минимально возможном сроке для мужчины.

В МИД рассказали, что получили в обмен на визит Нуланд

В обмен на визит заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд в Москву американскую визу получил и.о. замдиректора департамента МИД по нераспространению и контролю над вооружениями Константин Воронцов.

Об этом заявил замглавы российского внешнеполитического ведомства Сергей Рябков.

Доллар обвалится: эксперт предостерег от накоплений в валюте

Экономист Валентин Катасонов считает, что однажды международные финансовые институты решат вернуть золотое обеспечение валют и тогда доллар «обязательно обвалится».

По словам Катасонова, в рамках такого сценария стоимость золота станет заоблачной, а долларовые накопления людей фактически сгорят.

В России открылась новая сеть дешевых магазинов

В Москве появилась еще одна сеть магазинов с низкими ценами. Работающая на рынке с 1999 года сеть универсамов «Авоська» зарегистрировала домен для своего проекта дискаунтеров «Продскладъ».