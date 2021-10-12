Россию призвали взять на себя ответственность за крушение Боинга в 2014 году

Участники саммита «Украина — Евросоюз» заявили, что Россия должна понести ответственность за крушение «Боинга» в небе над Донецком в 2014 году. Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на выдержку из протокола заседания.

Фото: РИА Новости РИА Новости

«Стороны призвали Москву признать свою ответственность и приложить максимальные усилия для привлечения виновных к ответственности за сбитие рейса MH17», — сказано в документе.

Авиакатастрофа малазийского Boeing 777 произошла в 2014 году. Самолет, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился на территории Донецкой области. В результате трагического происшествия погибли 298 человек. Одной из основных версий произошедшего стало случайное попадание ракеты класса «земля-воздух».

Двадцать третий саммит Украина-ЕС состоялся 12 октября в Киеве. В рамках мероприятия предполагалось подписание ряда двусторонних соглашений.

"Президент Украины Владимир Зеленский, президент Европейского совета Шарль Мишель и президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен начали заседание 23-го саммита Украина - ЕС, который проходит в Киеве", - сказано в сообщении пресс-службы украинского лидера, опубликованном после начала встречи.