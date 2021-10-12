Львица спасла не сумевшего выбраться из ямы львенка и попала на видео

«Проход к воде был достаточно глубоким и крутым, и, когда они закончили пить, им пришлось карабкаться наверх. Один из детенышей попытался забраться на обрыв, но быстро понял, что попал в безвыходное положение. Он чуть не упал в воду и начал беспомощно кричать», — пояснил Рено.