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Львица спасла не сумевшего выбраться из ямы львенка и попала на видео

Александр Кузьмин
1 час назад

Львица в кенийском национальном заказнике Масаи-Мара спасла львенка, который спустился по обрыву к водопою, застрял и не сумел самостоятельно выбраться. На видео с животными обратило внимание издание Daily Mail.

62-летние фотографы Лоран Рено и Доминик Осьон из французской коммуны Дуэ стали очевидцами произошедшего. Они опасались, что один из двух львят, которые спустились к водопою, не сможет самостоятельно выбраться из ямы на берег.

«Проход к воде был достаточно глубоким и крутым, и, когда они закончили пить, им пришлось карабкаться наверх. Один из детенышей попытался забраться на обрыв, но быстро понял, что попал в безвыходное положение. Он чуть не упал в воду и начал беспомощно кричать», — пояснил Рено.

Львица услышала отчаянный крик детеныша и пришла ему на помощь. Она схватила его за шкирку и вытащила к другим львятам.

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