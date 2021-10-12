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ЕС призвал Россию «признать ответственность» за крушение малайзийского Boeing

Lenta.ru
36 минут назад

Украина и Евросоюз (ЕС) призвали Россию «признать ответственность» за крушение малайзийского Boeing 777, разбившегося в Донбассе в 2014 году. Совместное заявление Киева и Брюсселя по итогам двустороннего саммита опубликовано на сайте офиса президента Украины.

Стороны призвали Москву продолжать трехсторонние переговоры с Австралией и Нидерландами, а также «признать свою ответственность и приложить максимальные усилия для привлечения виновных к ответственности за сбитие рейса MH17».

Boeing 777 «Малайзийских авиалиний», следовавший из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился 17 июля 2014 года в Донецкой области на территории, которая находилась под контролем самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР). Все 298 человек, находившиеся на борту, погибли.

Лавров заявил о предоставлении всех данных с российских радаров по MH17

Совместная следственная группа в 2019 году заявила, что к авиакатастрофе причастны бывший министр обороны ДНР Игорь Гиркин (Стрелков) и трое его подчиненных — Сергей Дубинский, Олег Пулатов и Леонид Харченко. Гиркин, Дубинский и Пулатов — россияне, Харченко — украинец. Их обвиняют в том, что они доставили из России на Украину ЗРК «Бук», из которого, по версии следствия, и был сбит лайнер.

Россия отрицает любую причастность к крушению MH17. Глава МИД Сергей Лавров в конце сентября заявил, что Москва предоставила все данные с радаров по MH17, а Киев отказывается предоставлять информацию со своих радиотехнических систем слежения и переговоры с диспетчером.

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