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Елизавета II появилась на публике с тростью. Фото

Вероника Полынина
38 минут назад

Королева Великобритании Елизавета II появилась на публике с тростью.

Во вторник, 12 октября, 95-летняя королева Елизавета приняла участие в благодарственной службе по случаю столетия Королевского британского легиона, которая состоялась в Вестминстерском аббатстве в Лондоне. Из машины монарх вышла, опираясь на трость.

Как пишет Daily Mail, ранее Елизавета II уже несколько раз появлялась на публике с тростью в 2003-2004 годах, но тогда она восстанавливалась после операции на колене.

Сегодня же королева впервые использовала палку «для комфорта». По информации СМИ, на этот выбор мог повлиять вымощенный булыжником вход в аббатство.

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На службе королеву сопровождала ее дочь принцесса Анна.

В мире,Видео,Елизавета II,Daily Mail,Reuters,
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