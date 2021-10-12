Елизавета II появилась на публике с тростью. Фото

Королева Великобритании Елизавета II появилась на публике с тростью.

Во вторник, 12 октября, 95-летняя королева Елизавета приняла участие в благодарственной службе по случаю столетия Королевского британского легиона, которая состоялась в Вестминстерском аббатстве в Лондоне. Из машины монарх вышла, опираясь на трость.

Как пишет Daily Mail, ранее Елизавета II уже несколько раз появлялась на публике с тростью в 2003-2004 годах, но тогда она восстанавливалась после операции на колене.

Сегодня же королева впервые использовала палку «для комфорта». По информации СМИ, на этот выбор мог повлиять вымощенный булыжником вход в аббатство.