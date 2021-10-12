«Станем мусульманами»: грузины согласились на захват Турцией из-за страха перед РФ

Турция мягко «захватывает» Грузию - в стране все большее количество мусульман, но турецкая экспансия для местных предпочтительней, чем связь с Россией. Такое наблюдение сделала корреспондент «Комсомольской правды».

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Спецкор издания Дарья Асламова отправилась в Тбилиси и выяснила, что страну активно осваивают выходцы из Турции и других исламских государств. Девушка, посетив столицу Грузии, отметила, что на улицах большое число мусульман и девушек в хиджабах, и узнала, что Турция в Тбилиси очень заинтересована.

Как пояснил дипломат Гамлет Чипашвили, турки подмяли под себя Аджарию, а теперь обустраиваются в Тбилиси. Медленно, мягко, но сила Турции распространяется на всю страну, отметил он.

Политик Каха Кукава тоже подтвердил, что Турция неформально захватывает все вокруг, но больше грузины опасаются Россию и выступают против ее политики. Грузины недовольны мусульманской агрессией и турецкими традициями, но это для них «лучше, чем российские танки».

«В текущей ситуации для нас предпочтительней турецкая экспансия. Лучше мы станем мусульманами, турками, лишь бы России тут не было», - сказал политик.