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Исполнился год обещанию Зеленского уйти в отставку

Деловая газета "Взгляд"
23 минуты назад

С момента публичного обещания президента Украины Владимира Зеленского покинуть пост главы государства, если вооруженный конфликт в Донбассе не будет остановлен, прошел год, напомнили СМИ.

Зеленского уличили в неисполнении данного обещания
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Я сразу говорил, что я не цепляюсь ни за рейтинги, ни за власть. Если я не смогу закончить войну, значит, нужно, чтобы пришел другой человек, который способен закончить эту трагическую историю между нашими странами», – сказал Зеленский ровно год назад в ходе интервью ведущему программы HardTalk Стивену Сакуру телевизионного канала Би-би-си, об этом напомнило агентство «Украинские новости».

Тогда Зеленский выразил уверенность, что неподконтрольные Киеву территории будут возвращены, иначе бы он «не шел в президенты Украины».

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Ранее Зеленский заявил, что пока не принял решения относительно второго срока на посту главы государства. Президент подчеркнул, что хотел бы остаться на посту главы государства до тех пор, пока не выполнит всех своих предвыборных обещаний. При этом он добавил, что в программе пунктов, которые он и его партия не смогли бы выполнить, практически не осталось.

В мире,Стивен Сакур,Владимир Зеленский,
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