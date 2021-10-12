Зеленского уличили в неисполнении данного обещания

«Я сразу говорил, что я не цепляюсь ни за рейтинги, ни за власть. Если я не смогу закончить войну, значит, нужно, чтобы пришел другой человек, который способен закончить эту трагическую историю между нашими странами», – сказал Зеленский ровно год назад в ходе интервью ведущему программы HardTalk Стивену Сакуру телевизионного канала Би-би-си, об этом напомнило агентство «Украинские новости».

Ранее Зеленский заявил, что пока не принял решения относительно второго срока на посту главы государства. Президент подчеркнул, что хотел бы остаться на посту главы государства до тех пор, пока не выполнит всех своих предвыборных обещаний. При этом он добавил, что в программе пунктов, которые он и его партия не смогли бы выполнить, практически не осталось.