Депутат Рады пожаловался на звонок "из ада"

Депутат Верховной рады от президентской партии «Слуга народа» Василий Вирастюк заявил о получении звонка с угрозами. По его словам, неизвестный молодой человек позвонил ему 10 октября и объявил, что придет за его душой.

Фото: vasylvirastyuk/Instagram vasylvirastyuk/Instagram

«Привет, братишка! Ты что, еще не понял? Это мы — из ада! За твоей душой придем!», — привел часть диалога Вирастюк в своем Facebook.

После звонка с угрозами, супруга депутата вызвала сотрудников полиции, которым Вирастюк рассказал детали разговора с неизвестным. Как он отметил, его диалог с неизвестным длился всего полминуты.

По информации портала «Страна», украинская полиция уже установила личность звонившего депутату, им оказался 19-летний жителей Николаева. Против него возбудили дело по факту угрозы убийством — теперь звонившему грозит до двух лет тюрьмы.