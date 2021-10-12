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Умерла жена Вахтанга Кикабидзе

Анна Безрукова
22 минуты назад

Супруга известного артиста Вахтанга Кикабидзе, Ирина Кебадзе, умерла 11 октября после длительной болезни. Об этом сообщил директор артиста Олег Толмачев «Пятому каналу».

Умерла жена Вахтанга Кикабидзе
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как уточнил Толмачев, причиной смерти жены звезды фильма «Мимино» стала не коронавирусная инфекция. Ирина Кебадзе находилась в преклонном возрасте и у нее было серьезное заболевнаие. Директор артиста также рассказал, что Вахтанг Кикабидзе только недавно приехал с гастролей.

Ирина Григорьевна Кебадзе — заслуженная артистка Грузии, она была прима-балериной Тблисского академического оперного театра. Выпускница ленинградского Вагановского хореографического училища.

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Супруги прожили вместе более полувека. Они оформили брак в 1965 году. Познакомились Вахтанг и Ирина в Будапеште, где актер находился на гастролях. Как рассказывал сам Кикабидзе, встреча с будущей супругой произошла при очень необычной ситуации.

Это случилось в день, когда появилась информация об убийстве президента США Джона Кеннеди. На улицах Будапешта начался переполох, все думали, что произошел государственный переворот. И среди этой суеты артист увидел испуганную стройную девушку с большими глазами.

Ему сразу же захотелось ее успокоить и защитить. С того дня молодые люди были вместе. Они официально оформили брак уже через несколько дней после первой встречи.

На момент знакомства с Вахтангом Кикабидзе у Ирины Григорьевны уже был ребенок от первого брака — дочь Марина, которую актер удочерил.

В мире,Вахтанг Кикабидзе,Джон Кеннеди,
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