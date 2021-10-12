Умерла жена Вахтанга Кикабидзе

Супруга известного артиста Вахтанга Кикабидзе, Ирина Кебадзе, умерла 11 октября после длительной болезни. Об этом сообщил директор артиста Олег Толмачев «Пятому каналу».

Фото: РИА Новости РИА Новости

Как уточнил Толмачев, причиной смерти жены звезды фильма «Мимино» стала не коронавирусная инфекция. Ирина Кебадзе находилась в преклонном возрасте и у нее было серьезное заболевнаие. Директор артиста также рассказал, что Вахтанг Кикабидзе только недавно приехал с гастролей.

Ирина Григорьевна Кебадзе — заслуженная артистка Грузии, она была прима-балериной Тблисского академического оперного театра. Выпускница ленинградского Вагановского хореографического училища.

Супруги прожили вместе более полувека. Они оформили брак в 1965 году. Познакомились Вахтанг и Ирина в Будапеште, где актер находился на гастролях. Как рассказывал сам Кикабидзе, встреча с будущей супругой произошла при очень необычной ситуации.

Это случилось в день, когда появилась информация об убийстве президента США Джона Кеннеди. На улицах Будапешта начался переполох, все думали, что произошел государственный переворот. И среди этой суеты артист увидел испуганную стройную девушку с большими глазами.

Ему сразу же захотелось ее успокоить и защитить. С того дня молодые люди были вместе. Они официально оформили брак уже через несколько дней после первой встречи.