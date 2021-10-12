В России ответили на слова премьера Японии о суверенитете на Южных Курилах

Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров ответил на слова нового премьер-министра Японии Фумио Кисиды о суверенитете Токио на Южных Курилах. Он заявил, что границы России пересмотру не подлежат. Слова Джабарова передает РИА Новости.

Член Совфеда отметил, что глава японского кабмина сделал подобное заявление, чтобы «успокоить японскую общественность, политические партии». Он считает, что на самом деле Кисида понимает, что территория России неделима.

«Любое посягательство на нашу территорию будет расцениваться как агрессия против нас», — подчеркнул Джабаров и добавил, что подобные заявления японской стороны не способствуют улучшению отношений между странами.

По словам сенатора, новому премьеру Японии будет сложно объяснить Москве, «на основании чего он заявил о суверенитете над Южными Курилами». В заключение Джабаров отметил, что Россия 75 лет прожила без мирного договора и «еще проживет».

Ранее во время дебатов в парламенте страны Фумио Кисида сказал, что суверенитет Японии распространяется на Южные Курилы. Глава японского кабмина призвал решить данный вопрос, не оставляя его следующим поколениям. При этом он отметил, что правительство нацелено заключить мирный договор с Россией и «разрешить проблему территориальной принадлежности».