Евросоюз обвинил Великобританию в «неадекватной» политике

Ведущие рыболовные страны Западной Европы посчитали действия Великобритании в области рыболовства «неадекватными». Об этом пишет газета «Взгляд» со ссылкой на заявление министерства Франции по делам моря.
Франция от имени 11 ведущих рыболовных стран Западной Европы заявила, что Лондон «неадекватно» ответил на запрос о предоставлении лицензии на рыболовство. В частности, Великобритания ограничила ловлю рыбы в водах Джерси. Рыболовы из Франции получили только 200 лицензий — это в два раза меньше, чем просил Париж.
Анник Жирарден, министр по делам моря, заявила, что единство рыболовных стран крайне необходимо, так как оно дает возможность вести с Лондоном эффективные переговоры. Министр добавила, что позиция западных стран будет подкреплена ответными мерами в отношении Великобритании. О соответствующих шагах будет объявлено до конца октября.
В апреле ЕС пригрозил Британии санкциями, если страна не выполнит ряд обязательств по Северной Ирландии и прав в области рыболовства.
Соединенное Королевство заявило, что готово к переговорам с ЕС для урегулирования спора о статусе Северной Ирландии, который был оговорен протоколом в рамках сделки о Brexit. Однако оно может отказаться от соблюдения части документа, если Брюссель не согласится на коренной пересмотр.