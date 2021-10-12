Евросоюз обвинил Великобританию в «неадекватной» политике

Ведущие рыболовные страны Западной Европы посчитали действия Великобритании в области рыболовства «неадекватными». Об этом пишет газета «Взгляд» со ссылкой на заявление министерства Франции по делам моря.

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Франция от имени 11 ведущих рыболовных стран Западной Европы заявила, что Лондон «неадекватно» ответил на запрос о предоставлении лицензии на рыболовство. В частности, Великобритания ограничила ловлю рыбы в водах Джерси. Рыболовы из Франции получили только 200 лицензий — это в два раза меньше, чем просил Париж.

Анник Жирарден, министр по делам моря, заявила, что единство рыболовных стран крайне необходимо, так как оно дает возможность вести с Лондоном эффективные переговоры. Министр добавила, что позиция западных стран будет подкреплена ответными мерами в отношении Великобритании. О соответствующих шагах будет объявлено до конца октября.

В апреле ЕС пригрозил Британии санкциями, если страна не выполнит ряд обязательств по Северной Ирландии и прав в области рыболовства.