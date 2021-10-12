Япония заявила о распространении суверенитета на Южные Курилы

Новый премьер-министр Японии Фумио Кисида выступил с заявлением, что на острова южной части Курил распространяется суверенитет Токио. Его слова передает ТАСС.

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В ходе дебатов в нижней палате парламента глава японского кабмина также призвал решить данный вопрос, не оставляя его следующим поколениям.

«Правительство настроено на то, чтобы заключить мирный договор с Россией, разрешив проблему принадлежности этих островов», — сказал он.

Кисида отметил, что настроен на упорные переговоры с Москвой по данному вопросу с опорой на все предыдущие договоренности.