В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
+9° в 
Пробки 5 баллов
USD 71.64EUR 82.93BRENT 83.87
Войти в почту

Сенатор Джабаров отреагировал на заявление премьера Японии по Курилам

Национальная Служба Новостейиещё 24
2 часа назад

Первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров отреагировал на заявление нового премьер-министра Японии Фумио Кисиды, заявившего о принадлежности Южных Курил к Японии. Сенатор заявил РИА Новости, что территория России неделима и границы пересмотру не подлежат. История с продолжением. Премьер Японии заявил о суверенитете Токио над южной частью Курил Также Джабаров отметил, что сказанное Кисидой предназначалось, прежде всего, для того, чтобы «успокоить японскую общественность, японские партии». Ранее Кисида, выступая перед парламентом, заявил о суверенитете Японии над южными Курилами. Также он призвал «решить вопрос о мирном договоре, не оставляя его следующим поколениям».

Сенатор Джабаров отреагировал на заявление премьера Японии по Курилам
Фото: Национальная Служба НовостейНациональная Служба Новостей
В мире,Фумио Кисида,Владимир Джабаров,Совет Федерации,РИА Новости,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители