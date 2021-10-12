Сенатор Джабаров отреагировал на заявление премьера Японии по Курилам

Первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров отреагировал на заявление нового премьер-министра Японии Фумио Кисиды, заявившего о принадлежности Южных Курил к Японии. Сенатор заявил РИА Новости, что территория России неделима и границы пересмотру не подлежат. История с продолжением. Премьер Японии заявил о суверенитете Токио над южной частью Курил Также Джабаров отметил, что сказанное Кисидой предназначалось, прежде всего, для того, чтобы «успокоить японскую общественность, японские партии». Ранее Кисида, выступая перед парламентом, заявил о суверенитете Японии над южными Курилами. Также он призвал «решить вопрос о мирном договоре, не оставляя его следующим поколениям».