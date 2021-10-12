Парламент Великобритании указал правительству на грубые ошибки в начале пандемии

ЛОНДОН, 12 октября. /ТАСС/. Действия правительства Великобритании в начале пандемии коронавируса весной прошлого года стали одной из самых больших неудач в истории общественного здравоохранения страны. Как говорится в опубликованном во вторник докладе, подготовленном британскими депутатами, допущенные тогда "серьезные ошибки" и проволочки привели к смертям, которых можно было бы избежать.

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"Решения, которые принимались во время первых недель пандемии по поводу введения карантина и мер социального дистанцирования, а также рекомендации, которые привели к ним, стоят в ряду одних из самых больших неудач в сфере общественного здравоохранения, которые когда-либо имели место в Соединенном Королевстве", - отмечается в документе, подготовленном межпартийным комитетом по науке и технологиям и комитетом по здравоохранению и социальной защите. Выдержки из него приводит агентство PA.

Первоначальная позиция правительства, которое сначала не поддерживало идею строгого карантина и выступало за приобретение населением коллективного иммунитета, в докладе называется "фаталистическим политическим подходом". Депутаты также указывают на то, что "одновременное озарение о том, что путь, по которому идет Великобритания, ошибочен и, возможно, ведет к катастрофе", пришло к членам правительства и научным советникам лишь за несколько дней до 23 марта 2020 года. Тогда премьер-министр Борис Джонсон резко изменил свое мнение и объявил о введении первого общенационального карантина, возможность которого до этого отвергал.

В вину правительству также ставится "упрощенный пограничный контроль", который продолжал действовать уже в разгар пандемии, несмотря на то что 33% случаев завозного коронавируса во время первой волны были выявлены у прибывших из Испании, а 29% - из Франции.

Ошибкой называется и то, что в начале пандемии у людей, которые выписывались из больниц и возвращались в дома престарелых, не брали анализ на коронавирус. В итоге во многих случаях именно дома престарелых стали рассадниками инфекции, что привело к большому числу летальных исходов среди пенсионеров.

Больше боялись эпидемии гриппа

Как отмечается в документе, в существовавшем в начале прошлого года национальном реестре рисков "вероятность возникновения инфекционного заболевания, которое начнет распространяться в Великобритании, оценивалась ниже, чем эпидемия гриппа". При этом правительство полагалось на расчеты, что в результате распространения инфекционной болезни умереть могут около 100 человек.

В общей сложности к настоящему времени в Великобритании умерли 137,8 тыс. человек в течение 28 дней после получения положительных результатов анализов на коронавирус. При этом в свидетельстве о смерти заболевание упоминается у более чем 160 тыс. жителей, что является самым большим показателем в Европе. Число выявленных случаев инфицирования достигло 8,2 млн при общем населении страны в 67 млн человек.

В то же время депутаты, опросившие в рамках подготовки доклада более 50 человек, включая Джонсона и его научных советников, назвали успешными усилия правительства по вакцинации населения. К настоящему времени в Великобритании первую дозу вакцины от COVID-19 получили 49,2 млн человек (85,5% населения старше 12 лет), вторую дозу - 45,2 млн (78,6%).