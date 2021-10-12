Лидер ЛНР: Зеленский от нас прячется

Глава Луганской народной республики Леонид Пасечник готов встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским для обсуждения урегулирования конфликта. Об этом заявил лидер ЛНР Леонид Пасечник.

Фото: официальный сайт президента Украины president.gov.ua официальный сайт президента Украины president.gov.ua

«Мое предложение о встрече по-прежнему в силе. Я готов встречаться в любой точке „линии соприкосновения“ и обсуждать любые вопросы урегулирования конфликта», — цитируют слова Леонида Пасечника «Известия».

По его словам, ни он, ни глава Донбасской народной республики Денис Пушилин не имеют запретов на встречу с Владимиром Зеленским.

«У нас есть основной приоритет — прекратить кровопролитие и защитить наших граждан, чего, похоже, нет у Зеленского. Видимо, для Зеленского мы страшнее чертей, раз он от нас прячется», — подчеркнул глава ЛНР.

Также он добавил, что в делегации Киева есть люди, для которых важнее интересы Вашингтона, чем интересы Украины. По его мнению, это одна из важнейших причин, почему не получается договориться.