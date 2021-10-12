Глава ЛНР: новый закон выведет Украину из Минских соглашений

Глава Луганской народной республики Леонид Пасечник считает, что принятие Верховной Радой закона "О переходном периоде" выведет Украину из Минских соглашений. Об этом заявил в интервью "Известиям".

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По его словам, этот проект был разработан одним из министерств, а украинское правительство его уже согласовало.

Пасечник добавил, что принятие Радой этого закона повлечет поднятие вопроса "о санкциях, которые должны быть применены к нарушителю международных соглашений, в частности резолюции Совета Безопасности ООН".

Ранее Глава ЛНР назвал число жертв конфликта в Донбассе. Вооруженный конфликт на юго-востоке Украины начался в 2014 году, когда жители Донбасса не признали новую власть после госпереворота.