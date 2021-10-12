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Глава ЛНР заявил, что новый закон поможет Украине выйти из Минских соглашений

Газета.Ruиещё 1
50 минут назад

Глава Луганской народной республики Леонид Пасечник считает, что принятие Верховной Радой закона "О переходном периоде" выведет Украину из Минских соглашений. Об этом заявил в интервью "Известиям".

Глава ЛНР: новый закон выведет Украину из Минских соглашений
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, этот проект был разработан одним из министерств, а украинское правительство его уже согласовало.

Пасечник добавил, что принятие Радой этого закона повлечет поднятие вопроса "о санкциях, которые должны быть применены к нарушителю международных соглашений, в частности резолюции Совета Безопасности ООН".

Ранее Глава ЛНР назвал число жертв конфликта в Донбассе. Вооруженный конфликт на юго-востоке Украины начался в 2014 году, когда жители Донбасса не признали новую власть после госпереворота.

В 2015 году лидеры "нормандской четверки" согласовали меры по выполнению Минских соглашений от 19 сентября 2014 года. Украина приняла закон об особом статусе Донбасса в 2014 году, но он так и не вступил в силу.

В мире,Леонид Пасечник,Верховная Рада,Совбез ООН,Правительство Украины,газета "Известия",
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