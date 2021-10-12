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Британия и страны Прибалтики договорились вместе бороться с Россией

Газета.Ru
20 минут назад

Великобритания и государства Прибалтики — Эстония, Латвия и Литва — договорились вместе бороться с Россией. Об этом сказано в коммюнике, которое по итогам встречи главы МИД Соединенного Королевства Лиз Трасс с коллегами из прибалтийских стран было опубликовано на сайте Форин офиса.

Британия и страны Прибалтики объединились против России
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Как заявила британский министр, четыре стороны условились продолжать совместные усилия по борьбе с действиями РФ на западном направлении. Она подчеркнула, что Лондон "готов действовать жестко против тех, кто не соблюдает правила".

В частности, Трасс отметила важность противодействия "враждебной активности" России и работе над миграционным кризисом на границе с Белоруссией, который президент республики Александр Лукашенко "видимо, подстроил для давления на европейские страны".

"Я жду новых обсуждений совместной работы над глобальной сетью свободы, а также усиления сотрудничества в таких важных сферах, как технологии", — сказала британский дипломат.

Ранее министр Британии по делам Европейского соседства и Америки, член британского парламента от партии консерваторов Венди Мортон заявил, что "безрассудная деятельность" России создает угрозу национальной безопасности Соединенного Королевства.

В мире,Александр Лукашенко,Консервативная партия,Парламент Великобритании,МИД,
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