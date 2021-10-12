Британия и страны Прибалтики объединились против России

Великобритания и государства Прибалтики — Эстония, Латвия и Литва — договорились вместе бороться с Россией. Об этом сказано в коммюнике, которое по итогам встречи главы МИД Соединенного Королевства Лиз Трасс с коллегами из прибалтийских стран было опубликовано на сайте Форин офиса.
Как заявила британский министр, четыре стороны условились продолжать совместные усилия по борьбе с действиями РФ на западном направлении. Она подчеркнула, что Лондон "готов действовать жестко против тех, кто не соблюдает правила".
В частности, Трасс отметила важность противодействия "враждебной активности" России и работе над миграционным кризисом на границе с Белоруссией, который президент республики Александр Лукашенко "видимо, подстроил для давления на европейские страны".
"Я жду новых обсуждений совместной работы над глобальной сетью свободы, а также усиления сотрудничества в таких важных сферах, как технологии", — сказала британский дипломат.
Ранее министр Британии по делам Европейского соседства и Америки, член британского парламента от партии консерваторов Венди Мортон заявил, что "безрассудная деятельность" России создает угрозу национальной безопасности Соединенного Королевства.