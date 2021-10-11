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На Украине поприветствовали новые санкции ЕС против России

Вероника Полынина
17 минут назад

МИД Украины приветствует расширение санкционного списка Евросоюза по Крыму. Об этом говорится в комментарии, размещенном на сайте украинского внешнеполитического ведомства.

На Украине поприветствовали новые санкции ЕС против России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Министерство иностранных дел Украины приветствует решение Совета Европейского Союза ввести санкции против восьми представителей российской оккупационной администрации в Крыму, действия которых подрывают или угрожают территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины», - заявили в МИД.

По словам украинских дипломатов, внесенные в «черный список» ЕС граждане России причастны к «преследованиям крымских татар и другим грубым нарушениям норм международного гуманитарного права» в Крыму.

В украинском дипведомстве считают, что ЕС «показал принципиальность своей позиции по защите прав человека и преданности дальнейшему внедрению политики непризнания попытки аннексии Крыма со стороны Российской Федерации» и в очередной раз продемонстрировал «безоговорочную поддержку» Украины в борьбе за восстановление ее «суверенитета и территориальной целостности в международно признанных границах».

Ранее в понедельник, 11 октября, Евросоюз расширил «крымский» санкционный список на восемь человек. В него вошли представители правоохранительных и судебных органов РФ.

Персональные санкции ЕС, связанные с обвинениями в подрыве «территориальной целостности и суверенитета Украины», действуют с марта 2014 года. Для фигурантов «черного списка» ограничены поездки, их активы в ЕС заморожены.

В мире,Совет Европы,МИД,ЕС,
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