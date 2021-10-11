На Украине поприветствовали новые санкции ЕС против России

МИД Украины приветствует расширение санкционного списка Евросоюза по Крыму. Об этом говорится в комментарии, размещенном на сайте украинского внешнеполитического ведомства.

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«Министерство иностранных дел Украины приветствует решение Совета Европейского Союза ввести санкции против восьми представителей российской оккупационной администрации в Крыму, действия которых подрывают или угрожают территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины», - заявили в МИД.

По словам украинских дипломатов, внесенные в «черный список» ЕС граждане России причастны к «преследованиям крымских татар и другим грубым нарушениям норм международного гуманитарного права» в Крыму.

В украинском дипведомстве считают, что ЕС «показал принципиальность своей позиции по защите прав человека и преданности дальнейшему внедрению политики непризнания попытки аннексии Крыма со стороны Российской Федерации» и в очередной раз продемонстрировал «безоговорочную поддержку» Украины в борьбе за восстановление ее «суверенитета и территориальной целостности в международно признанных границах».

Ранее в понедельник, 11 октября, Евросоюз расширил «крымский» санкционный список на восемь человек. В него вошли представители правоохранительных и судебных органов РФ.