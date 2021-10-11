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Спасший Байдена переводчик смог покинуть Афганистан

Елена Прошина
18 минут назад

Переводчик Аман Халили, который в 2008 году помог спасти тогдашнего сенатора США Джо Байдена, когда его вертолет приземлился в снежную бурю, смог покинуть Афганистан, пишет CNN со ссылкой на источники.

Спасший Байдена переводчик смог покинуть Афганистан
Фото: ReutersReuters

По данным издания, Аман Халили и его семья выехали из Афганистана в Пакистан. В понедельник утром организация Human First Coalition вместе с Госдепартаментом США успешно вывезла Халили с семьей из Пакистана.

Высокопоставленный чиновник Госдепартамента подтвердил изданию, что Халили смог успешно покинуть Афганистан, а также покинул Пакистан. Чиновник не сказал, куда направлялись Халили и его семья.

CNN напомнило, что переводчик помог спасти Байдена в 2008 году, когда вертолет, на борту которого кроме Байдена также находились тогдашние сенаторы Чак Хейгел и Джон Керри, был вынужден совершить вынужденную посадку в горах Афганистана из-за снежной бури.

Халили недавно попросил Байдена отплатить ему тем же и вызволить его из страны. Этим летом Халили сказал, что его Специальная иммиграционная виза застряла в процессе оформления и что он верит в президента Байдена.

В августе пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки похвалила афганского переводчика и пообещала, что власти США вытащат его из страны.

В мире,Чак Хейгел,Джозеф Байден,Джон Керри,Администрация США,Госдеп США,CNN,
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