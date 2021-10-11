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Нуланд рассказала, чем занималась в Москве перед переговорами

News.ru
20 минут назад

Прилетевшая в понедельник, 11 октября, в Москву на переговоры заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд перед официальными встречами наслаждалась «бабьим летом». Соответствующие фото, сделаные в особняке американского посла в России, опубликованы в Twitter посольства США.

Нуланд рассказала, чем занималась в Москве перед переговорами
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Наслаждаюсь «бабьим летом» в Спасо Хаус в Москве с моим коллегой Эриком Грином. Жду встреч с представителями российских властей, бизнеса, а также выпускниками программ обмена, — приводятся в публикации слова Нуланд.

На фотографии заместитель госсекретаря США и её коллега стоят на фоне особняка посла в джинсах и свитерах, без верхней одежды.

Виктория Нуланд прибыла в Россию 11 октября днём. Она пробудет в Москве до 13 октября. В планах представителя американского госдепа встречи в МИД РФ и других ведомствах. Основной темой переговоров в Москве станут стабильные и предсказуемые отношения между двумя странами.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что инициатива визита Нуланд в Москву исходила от американской стороны. С 2019 года дипломат находилась в чёрном списке и не могла въезжать на территорию РФ.

В мире,Эрик Грин,Виктория Нуланд,Мария Захарова,МИД,
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