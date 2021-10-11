Александер Шалленберг стал канцлером Австрии

Федеральный президент Австрии Александр Ван дер Беллен принял присягу бывшего министра иностранных дел Александра Шалленберга из Австрийской народной партии в качестве нового федерального канцлера. Об этом сообщает газета «Известия».
«Александр Шалленберг не только хорошо поработал министром иностранных дел, но и сыграл важную роль в переходном правительстве.
И я думаю, что у него также есть дипломатические навыки, которые могут потребоваться, чтобы мы все могли восстановить доверие внутри коалиции между входящими в нее партиями»,— приводит Der Kurier слова бывшего канцлера Себастьяна Курца о своем преемнике.