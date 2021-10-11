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Александер Шалленберг стал канцлером Австрии

Газета.Ru
1 час назад

Федеральный президент Австрии Александр Ван дер Беллен принял присягу бывшего министра иностранных дел Александра Шалленберга из Австрийской народной партии в качестве нового федерального канцлера. Об этом сообщает газета «Известия».

Александер Шалленберг стал канцлером Австрии
Фото: ReutersReuters

«Александр Шалленберг не только хорошо поработал министром иностранных дел, но и сыграл важную роль в переходном правительстве.

И я думаю, что у него также есть дипломатические навыки, которые могут потребоваться, чтобы мы все могли восстановить доверие внутри коалиции между входящими в нее партиями»,— приводит Der Kurier слова бывшего канцлера Себастьяна Курца о своем преемнике.

В мире,Александр Ван,Себастьян Курц,
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