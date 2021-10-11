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Саакашвили из тюрьмы пригрозил выкинуть премьер-министра из его кабинета

Lenta.ru
1 час назад

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, который находится под арестом, пригрозил выкинуть премьер-министра Ираклия Гарибашвили и других представителей власти из их кабинетов. Он передал из тюрьмы очередное письмо, сообщает «Sputnik Грузия».

Саакашвили из тюрьмы пригрозил премьер-министру страны
Фото: ReutersReuters

«Я и [председатель партии "Единое национальное движение" Ника] Мелия вместе с грузинским народом в ближайшее время выкинем вас из ваших кабинетов, освободим страну», — сказано в письме Саакашвили, которое озвучила член «Единого национального движения» Эка Херхеулидзе.

Она также отрицает утверждение Гарибашвили, что объявивший голодовку Саакашвили съел в тюрьме полкило меда. По ее словам, экс-президент по совету врача приобрел пять баночек меда, каждая по 50 граммов. Однако поняв, что это может «бросить тень на его голодовку», сдал четыре банки назад.

Саакашвили был задержан в Грузии 1 октября. Он вернулся на родину спустя восемь лет эмиграции, чтобы поучаствовать в протестных акциях после муниципальных выборов.

По данным ЦИК, победу на выборах одержала правящая партия «Грузинская мечта — демократическая Грузия», набрав 46,69 процента. «Единое национальное движение» получило 30,7 процента. При этом 30 октября в пяти крупных самоуправляемых городах Грузии пройдет второй тур выборов.

В мире,Ираклий Гарибашвили,Михаил Саакашвили,ИА Sputnik,
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