США закрыли генконсульство Белоруссии в Нью-Йорке

Генеральное консульство закроется 21 октября, ранее записанные на прием граждане страны смогут обратиться в диппредставительство за совершением консульских действий до 15 октября. С 8 октября недоступна услуга обработки документов, направленных почтой. Бумаги будут переправлены в посольство Белоруссии в Вашингтоне не ранее 1 ноября. Также недоступны консультации Генконсульства по телефону.