США закрыли генконсульство Белоруссии в Нью-Йорке

Генеральной консульство Белоруссии в Нью-Йорке прекращает работу по требованию американской стороны, сообщается на сайте Генконсульства.
Генеральное консульство закроется 21 октября, ранее записанные на прием граждане страны смогут обратиться в диппредставительство за совершением консульских действий до 15 октября. С 8 октября недоступна услуга обработки документов, направленных почтой. Бумаги будут переправлены в посольство Белоруссии в Вашингтоне не ранее 1 ноября. Также недоступны консультации Генконсульства по телефону.
«Граждане Беларуси, проживающие на территории консульского округа Генерального консульства (включая Канаду), после закрытия Генерального консульства смогут обращаться за совершением консульских действий в Посольство Республики Беларусь в США», - говорится в сообщении.
Белорусские граждане, состоящие на консульском учете в Генеральном консульстве, с 1 ноября будут переведены на постоянный учет в посольство Белоруссии в США.