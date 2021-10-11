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США закрыли генконсульство Белоруссии в Нью-Йорке

Вероника Полынина
5 минут назад

Генеральной консульство Белоруссии в Нью-Йорке прекращает работу по требованию американской стороны, сообщается на сайте Генконсульства.

США закрыли генконсульство Белоруссии в Нью-Йорке
Фото: ТАССТАСС

Генеральное консульство закроется 21 октября, ранее записанные на прием граждане страны смогут обратиться в диппредставительство за совершением консульских действий до 15 октября. С 8 октября недоступна услуга обработки документов, направленных почтой. Бумаги будут переправлены в посольство Белоруссии в Вашингтоне не ранее 1 ноября. Также недоступны консультации Генконсульства по телефону.

«Граждане Беларуси, проживающие на территории консульского округа Генерального консульства (включая Канаду), после закрытия Генерального консульства смогут обращаться за совершением консульских действий в Посольство Республики Беларусь в США», - говорится в сообщении.

Белорусские граждане, состоящие на консульском учете в Генеральном консульстве, с 1 ноября будут переведены на постоянный учет в посольство Белоруссии в США.

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