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Эрдоган заявил о переполненной чаше терпения из-за событий в Сирии

Елена Прошина
1 час назад

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил о намерении ликвидировать исходящие из Сирии угрозы самостоятельно, пишет РИА Новости.

Эрдоган заявил о переполненной чаше терпения из-за событий в Сирии
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Нападения на наших военных и последние вылазки террористов (курдских формирований - ред.) в Сирии переполнили нашу чашу терпения. Мы в ближайшее время предпримем необходимые шаги, чтобы ликвидировать собственными силами угрозы, исходящие из Сирии", - сказал Эрдоган в телеобращении к нации.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков сообщил, что на встрече главы российского государства с Эрдоганом была подтверждена приверженность ранее достигнутым договоренностям по сирийскому вопросу. По словам Пескова, была подчеркнута необходимость их выполнения «в плане вытеснения из Идлиба террористических элементов, которые там еще присутствуют, которые могут представлять угрозу и выполнять агрессивные наступательные действия в отношении сирийской армии», пишет ТАСС.

Позже глава МТД РФ Сергей Лавров заявил, что в Идлибе сохраняется террористическая угроза, местами она усиливается. В связи с этим Россия подтверждает необходимость реализации в полном объеме договоренностей между Путиным и Эрдоганом об изолировании террористов, пишет ТАСС.

В мире,Дмитрий Песков,Сергей Лавров,Владимир Путин,РИА Новости,ИТАР-ТАСС,
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