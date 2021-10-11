Эрдоган заявил о переполненной чаше терпения из-за событий в Сирии

"Нападения на наших военных и последние вылазки террористов (курдских формирований - ред.) в Сирии переполнили нашу чашу терпения. Мы в ближайшее время предпримем необходимые шаги, чтобы ликвидировать собственными силами угрозы, исходящие из Сирии", - сказал Эрдоган в телеобращении к нации.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков сообщил, что на встрече главы российского государства с Эрдоганом была подтверждена приверженность ранее достигнутым договоренностям по сирийскому вопросу. По словам Пескова, была подчеркнута необходимость их выполнения «в плане вытеснения из Идлиба террористических элементов, которые там еще присутствуют, которые могут представлять угрозу и выполнять агрессивные наступательные действия в отношении сирийской армии», пишет ТАСС.