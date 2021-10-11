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Очередь на вакцинацию в Латвии показали на видео

Александр Кузьмин
19 минут назад

Режим чрезвычайной ситуации в Латвии вступил в силу в связи с ростом заболеваемости в стране в понедельник.

На кадрах, снятых в Риге, можно увидеть опустевшие улицы города и местных жителей, стоящих в очереди на вакцинацию.

По указу правительства обязательная вакцинация была введена для сотрудников государственного и муниципального управления, а также частного сектора в зависимости от вида деятельности. В ведомстве уточнили, что работники должны получить сертификат до 15 ноября.

Не прошедшие вакцинацию люди будут иметь доступ только к магазинам первой необходимости, в то время как привитые или перенесшие заболевание смогут посещать магазины и другие заведения, где должен быть обеспечен контроль посетителей и санитарных мер.

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