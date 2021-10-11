Главное за день: убийство школьника в Махачкале и "украденная" формула вакцины

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В России ответили на статью об «украденной» у Британии формуле вакцины

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал «ненаучной» статью о краже формулы вакцины AstraZeneca «российскими шпионами», а депутат Госдумы, экс-глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко предположил, что подобные фейки запускает британская разведка. Об этом сообщили РИА Новости и РБК.

Британский таблоид The Sun ранее выпустил материал, в котором утверждалось (без ссылки на источники), что некие «службы безопасности» заявили о доказательствах кражи концепции антикоронавирусной вакцины.

The Sun заявила, что в краже заподозрили «российских шпионов», так как в вакцине «Спутник V» якобы используют технологию, «аналогичную разработанной в Оксфорде».

Евросоюз ввел новые санкции против восьми россиян из-за Крыма

Евросоюз расширил санкционный список по воссоединению Крыма с Россией, передает ТАСС.

В «черный список» вошли еще восемь человек.

В частности, в него попал начальник Управления ФСБ России по Крыму и Севастополю Леонид Михайлюк, прокурор из Ростова-на-Дону Евгений Колпиков, следователь управления СК РФ по Крыму Магомед Магомедов, глава управления СК РФ по Крыму Владимир Терентьев.

Цены на газ в Европе рухнули

На открытии торгов фьючерсы на газ в Европе упали в цене более чем на 5% и опустились ниже $1000 за 1 тысячу кубометров. Об этом свидетельствуют данные торгов на ICE Futures.

Цена на ноябрьский фьючерс на газ по индексу голландского TTF в начале торгов была на отметке $995,5 за 1 тысячу кубометров. Это ниже на 5,3% расчетной цены пятницы.

Нефть марки Brent в понедельник утром, 11 октября, подорожала почти на 2%, достигнув $83,84 за баррель. На рост влияет высокий спрос, который поддерживает дорогой газ.

Школьник убил одноклассника в Махачкале

Ученик одной из школ Махачкалы ранил сверстника ножом в грудь. В результате ранения мальчик скончался в больнице, нападавший доставлен в полицию. Об этом сообщила руководитель пресс-службы МВД Дагестана Гаяна Гариева, передаёт ТАСС.

В одной из махачкалинских школ ученик нанёс ножевое ранение другому школьнику. Пострадавший скончался в больнице, — сказала собеседница агентства.

Нападавший подросток доставлен в Кировский отдел полиции, возбуждено уголовное дело. Оба мальчика учились в девятом классе, пишет «Интерфакс».

Собчак объяснила побег с места смертельного ДТП

Телеведущая Ксения Собчак, ставшая участницей смертельной аварии в Сочи, объяснила, по какой причине уехала с места ДТП. Об этом она написала в своем Телеграм-канале.

«Реальность такова, что я попала в ДТП, пострадала, с подбитой головой дошла до другого автомобиля и уехала домой, после того, как мне сказал мой директор, что к людям едут медики. И я полетела домой к родным, потому что я не спасатель и не врач, не водитель, я не могла бы там помочь ни руками, ни советами. Я могу оказать поддержку только связями и возможностями. А встать на дороге, чтобы мешать людям работать, спасать и торговать лицом, чтобы вы потом написали « Собчак осталась на месте происшествия и ничего не сделала» — это не конструктивно, это бред», — написала журналистка.

Навального поставили на учет как террориста

Алексей Навальный сообщил, что его сняли с профилактического учета как склонного к побегу и поставили на учет «как экстремиста и как террориста». Информация об этом появилась в его аккаунте в Instagram.

В данный момент Алексей Навальный, ранее дважды условно осужденный, отбывает наказание в колонии 2 во Владимирской области. Суд заменил ему условный срок на реальный за многократные нарушения условий исполнения наказания по делу «Ив Роше». Его задержали 17 января в аэропорту Шереметьево после возвращения из Германии.

"Играющую с огнем" Польшу могут исключить из ЕС

Издание Der Spiegel опубликовало материал, посвященный спору Польши и Евросоюза о верховенстве национального права, сообщает РИА Новости.

7 октября польский Конституционный суд подтвердил превосходство конституции над законодательством Европейского Союза на фоне нескольких вердиктов Евросуда, который осудил действия Варшавы.

Как считает госсекретарь по делам Европы при министерстве внутренних дел Франции Клеман Бон, решение суда — атака на Евросоюз. Он не исключил выход Польши из ЕС. Глава МИД Люксембурга Жан Ассельборн сообщил, что руководство Польши «играет с огнем».

Театр у телефона: появилась новая схема мошенничества

Телефонные мошенники начали устраивать для жертв настоящие «спектакли» с привлечением нескольких человек, представляющихся сотрудниками различных ведомств. Об этом со ссылкой на экспертов пишет «Коммерсант».

Эксперты отметили, что раньше мошенники обычно звонили всего один раз от имени «службы безопасности банка». Однако теперь потенциальной жертве сначала звонит «помощник следователя», а затем якобы «из финансовой организации или Центрального банка».

Злоумышленники предупреждают человека, что он стал свидетелем, либо пострадавшим по делу о крупном мошенничестве с банковскими счетами и предлагают занести данные его банковской карты в специальный реестр, рассказал изданию эксперт компании - разработчика антивирусных решений ESET Станислав Жураковский.

Производители предупредили о подорожании пива

Союз российских пивоваров (СРП) попросил премьер-министра РФ Михаила Мишустина ввести квоты на вывоз ячменя и солода из России и увеличить экспортные пошлины. Это связано с ростом цен на пивоваренный солод, что может вызвать подорожание пива в 2022 году. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на письмо союза.

российской пивоваренной отрасли в солоде (являющемся одной из главных сырьевых составляющих при производстве пива) и стабилизации цен на пивоваренный ячмень и, следовательно, пиво просим вас ввести экспортные квоты на ячмень и солод с одновременным существенным повышением экспортных пошлин на данную категорию продукции», – сказано в письме председателя совета союза Даниила Бримана.

Леонтьева госпитализировали с коронавирусом

Певец Валерий Леонтьев был доставлен в больницу с жалобами на кашель, слабость и повышенную температуру. У него диагностирован коронавирус, пишет Telegram-канал Mash.

По данным канала, артист несколько дней пытался лечиться самостоятельно, принимая таблетки. Но результата это не дало, а ПЦР-тест оказался положительным.