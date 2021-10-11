Эксперт рассказал подробности нового контракта "Газпрома" с Молдавией

"Некоторые потребители жалуются на региональные цены, которые устанавливает "Газпром", как Белоруссия недавно жаловалась. Но сейчас не то время, рыночные цены высоки как никогда. Так что я думаю, что в Молдавии не будут сильно торговаться и согласятся на предложенный "Газпромом" тариф"