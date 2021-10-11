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Эксперт рассказал подробности нового контракта "Газпрома" с Молдавией

Роман Кирьянов
32 минуты назад

После заключения нового долгосрочного контракта с Молдавией, "Газпром" будет поставлять туда газ по цене ниже рыночной. Таким мнением с "Рамблером" поделился директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин.

Эксперт рассказал подробности нового контракта "Газпрома" с Молдавией
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Газпром" пообещал им цену ниже рыночной, насколько я понимаю, речь будет идти о примерно той же стоимости, которую Молдавия платила и раньше, возможно, что будут небольшие коррективы"

Пикин отметил, что поставки газа по общеевропейским ценам, последние несколько недель бьющим все новые рекорды, в бедную Молдавию невозможны.

"Некоторые потребители жалуются на региональные цены, которые устанавливает "Газпром", как Белоруссия недавно жаловалась. Но сейчас не то время, рыночные цены высоки как никогда. Так что я думаю, что в Молдавии не будут сильно торговаться и согласятся на предложенный "Газпромом" тариф"

Пикин также отметил, что поставки газа в Молдавию будут осуществляться по трубопроводу, построенному в обход Украины.

"Думаю, что будут стараться новые мощности по максимуму, учитывая непростую обстановку на Украине"

Ранее министр инфраструктуры и регионального развития Молдавии Андрей Спыну заявил, что его страна столкнулась с недостатком источников энергии в преддверии наступающей зимы и заинтересована в подписании нового долгосрочного контракта с "Газпромом".

В мире,Сергей Пикин,Газпром,
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