Золотую статую Меркель на коне в Баварии показали на видео

Золотая статуя действующего федерального канцлера Германии Ангелу Меркель на коне появилась в баварском городе Этсдорф перед Tempel Museum в воскресенье.

Немецкий скульптор Вильгельм Кох представил изготовленную при помощи технологии 3D-печати статую высотой 2.7 метра в пятницу. Памятник представляет Меркель со сложенными на животе руками, сидящую на лошади породы американский квотерхорс.