Золотую статую Меркель на коне в Баварии показали на видео

Золотая статуя действующего федерального канцлера Германии Ангелу Меркель на коне появилась в баварском городе Этсдорф перед Tempel Museum в воскресенье.
Немецкий скульптор Вильгельм Кох представил изготовленную при помощи технологии 3D-печати статую высотой 2.7 метра в пятницу. Памятник представляет Меркель со сложенными на животе руками, сидящую на лошади породы американский квотерхорс.
Ангела Меркель оставит пост федерального канцлера Германии, которую она занимала в течение 16 лет. Ожидается, что новое правительство будет сформировано по окончании переговоров политических партий, принявших участие в выборах в парламент Германии 26 сентября.