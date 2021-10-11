В Раде заявили о территориальных претензиях к России

Депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко обвинил Россию в краже Крыма, Кубани, Киевской Руси и государственности в целом. Соответствующее видео размещено на YouTube-канале парламентария.
Он заявил, что не только Крым, «Кубань тоже украли» и обвинил Москву в краже Киевской Руси.
«Украли нашу историю, украли наших князей, украли Киевскую Русь. Когда в Киеве была государственность, не то что Петербурга, Москвы не было», - отметил депутат Рады.
«Когда у Украины будет честное руководство, то вам придется все отдать и все вернуть. Мы все заберем назад», - пообещал Гончаренко.
Гончаренко на видео был одет в футболку с надписью «Kuban».
Ранее Гончаренко на своей странице в Facebook сообщал о создании в Раде межфракционного объединения «Кубань» для разработки «политики по возвращению в культурное и социальное поле украинских этнических территорий и этнических украинцев». Он обещал в первую очередь заняться Кубанью.