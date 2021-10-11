В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
+11° в 
Пробки 4 балла
USD 71.64EUR 82.93BRENT 84.14
Войти в почту

В Раде заявили о территориальных претензиях к России

Елена Прошина
26 минут назад

Депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко обвинил Россию в краже Крыма, Кубани, Киевской Руси и государственности в целом. Соответствующее видео размещено на YouTube-канале парламентария.

В Раде заявили о территориальных претензиях к России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Он заявил, что не только Крым, «Кубань тоже украли» и обвинил Москву в краже Киевской Руси.

«Украли нашу историю, украли наших князей, украли Киевскую Русь. Когда в Киеве была государственность, не то что Петербурга, Москвы не было», - отметил депутат Рады.

«Когда у Украины будет честное руководство, то вам придется все отдать и все вернуть. Мы все заберем назад», - пообещал Гончаренко.

Гончаренко на видео был одет в футболку с надписью «Kuban».

Ранее Гончаренко на своей странице в Facebook сообщал о создании в Раде межфракционного объединения «Кубань» для разработки «политики по возвращению в культурное и социальное поле украинских этнических территорий и этнических украинцев». Он обещал в первую очередь заняться Кубанью.

В мире,Алексей Гончаренко,Верховная Рада,
29
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители