В Раде заявили о территориальных претензиях к России

Депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко обвинил Россию в краже Крыма, Кубани, Киевской Руси и государственности в целом. Соответствующее видео размещено на YouTube-канале парламентария.

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Он заявил, что не только Крым, «Кубань тоже украли» и обвинил Москву в краже Киевской Руси.

«Украли нашу историю, украли наших князей, украли Киевскую Русь. Когда в Киеве была государственность, не то что Петербурга, Москвы не было», - отметил депутат Рады.

«Когда у Украины будет честное руководство, то вам придется все отдать и все вернуть. Мы все заберем назад», - пообещал Гончаренко.

Гончаренко на видео был одет в футболку с надписью «Kuban».