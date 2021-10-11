Климкин: встреча с Путиным поставит Зеленского «на шпагат»

Бывший глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что встреча с президентом РФ Владимиром Путиным «поставит на шпагат» главу Украины Владимира Зеленского. Как сообщает «Обозреватель», Климкин посоветовал согласовывать подобные переговоры с американскими партнерами.
По мнению Климкина, благодаря рекордно высоким ценам на газ переговорная позиция Путина сейчас очень сильна.
«Путин будет встречаться с Зеленским только если получит от этого выгоду и позитив, возможности сделать Украину более зависимой. Например, в смысле энергетики, в смысле газовых поставок», - заявил он.
Экс-министр посоветовал Зеленскому согласовать возможную встречу и с общественностью, и с американскими партнерами. По мнению Климкина, так Зеленский «выйдет на встречу с Путиным с сильной позицией».
«Такая встреча действительно будет очень сложной для Зеленского и поставит его на шпагат, поскольку значительная часть украинского общества по определению воспримет это как предательство», - заключил он.
В начале октября Зеленский заявил, что готов к переговорам с Путиным. Он отмечал, что согласен и на встречу тет-а-тет, и на переговоры в «нормандском формате». Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков после этого заявил, что предпосылок для двусторонней встречи пока нет, так как не определены темы для обсуждения.
«Коммерсант» писал, что Москва направила Украине проект из 12 предложений, которые стороны могли бы обсудить на встрече президентов (в частности, возвращение послов и взаимную отмену санкций).