Климкин: встреча с Путиным поставит Зеленского «на шпагат»

Бывший глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что встреча с президентом РФ Владимиром Путиным «поставит на шпагат» главу Украины Владимира Зеленского. Как сообщает «Обозреватель», Климкин посоветовал согласовывать подобные переговоры с американскими партнерами.

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По мнению Климкина, благодаря рекордно высоким ценам на газ переговорная позиция Путина сейчас очень сильна.

«Путин будет встречаться с Зеленским только если получит от этого выгоду и позитив, возможности сделать Украину более зависимой. Например, в смысле энергетики, в смысле газовых поставок», - заявил он.

Экс-министр посоветовал Зеленскому согласовать возможную встречу и с общественностью, и с американскими партнерами. По мнению Климкина, так Зеленский «выйдет на встречу с Путиным с сильной позицией».

«Такая встреча действительно будет очень сложной для Зеленского и поставит его на шпагат, поскольку значительная часть украинского общества по определению воспримет это как предательство», - заключил он.

В начале октября Зеленский заявил, что готов к переговорам с Путиным. Он отмечал, что согласен и на встречу тет-а-тет, и на переговоры в «нормандском формате». Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков после этого заявил, что предпосылок для двусторонней встречи пока нет, так как не определены темы для обсуждения.