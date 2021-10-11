В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
+11° в 
Пробки 4 балла
USD 71.64EUR 82.93BRENT 84.11
Войти в почту

Лондон потратит миллионы на связи с российской молодежью

Алиса Селезнёва
1 час назад

Великобритания запланировала потратить £1,2 млн (около 121 млн рублей) на налаживание связей с российской молодежью в 2019—2021 годах. Об этом со ссылкой на оказавшийся в общем доступе финансовый план правительственной организации Global Britain Fund пишет RT.

Лондон потратит миллионы на связи с российской молодежью
Фото: РИА НовостиРИА Новости

При этом, согласно плану, самые крупные суммы должны были быть выделены устойчивые связи с российским студенчеством, продвижение культурных ценностей, а также формирование «нового поколения молодых лидеров».

Видео дня

По данным агентства, только в 2019-2020 годах планировалось потратить около 760 тыс. евро на формирование таких «устойчивых связей». А на £78 тыс. должно было быть профинансировано «расширение российско-западной сети молодых профессионалов, объединяющей специалистов в области гражданского общества, безопасности, экономики и верховенства закона».

Опрошенные изданием эксперты обратили внимание на то, что Великобритания ранее достаточно часто пыталась снизить российское влияние на международной арене под видом «наведения мостов». При этом, по их словам, важно понимать разницу между культурным взаимодействием и вмешательством во внутреннюю политику.

«Если целью таких проектов является формирование у иностранной молодежи культурной симпатии к Великобритании, то никаких вопросов не возникает. Однако совершенно недопустимо, когда на средства британского правительства взращиваются профессиональные оппозиционеры, а порой и экстремисты», - подчеркнул замглавы Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, специалист по международным отношениям Павел Фельдман.

Доцент департамента политологии Финансового университета при правительстве Российской Федерации, эксперт по внешней политике Евгения Войко уверена, что молодежь самая подходящая аудитория для формирования лояльности и оказания скрытого воздействия.

«В контексте международных программ это благодарная аудитория, с которой легче работать», - заметила она.

Официальный Лондон отказался комментировать эту утечку данных.

Ранее министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил о создании штаб-квартиры Национальных кибернетических сил, куда к 2030 году планируется нанять «тысячи хакеров и аналитиков». По словам министра, Великобритания намерена проводить «наступательные» кибератаки против враждебных государств, таких как Россия, в ответ на попытки нанести ущерб стране.

При этом глава Минобороны выразил уверенность, что стране также необходимо иметь возможность наносить атаки и по критически важным объектам инфраструктуры противника.

В мире,Павел Фельдман,Евгения Войко,Бен Уоллес,Министерство обороны,РУДН,Финансовый университет,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители