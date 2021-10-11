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"Расколотое общество": политолог о протестах в Польше

Роман Кирьянов
45 минут назад

Многотысячные протесты, прошедшие по всей Польше, показывают серьезный раскол польского общества по вопросу членства страны в ЕС, а также наличие внутри страны мощной оппозиции находящимся у власти евроскептикам. Таким мнением с "Рамблером" поделился генеральный директор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов.

"Польша - это классический случай расколотого общества. В стране есть евроскептики, которые находятся у власти, принявшие сейчас решение о том, что законы ЕС стоят ниже законов Польши. И есть довольно большое количество людей, которые с этим не согласны"

Кортунов оценивает уровень поддержки проевропейской оппозиции в Польше примерно в 50%.

"Практически половина польского населения стоит на других позициях, они считают, что нынешняя власть ведет страну по неверному пути, и что будущее Польши не в национализме, а в евроинтеграции"

Политолог считает, что текущий уровень протестных настроений дает возможность предполагать, что на следующих выборах у правящей партии "Право и Справедливость" не получится сформировать большинство в парламенте.

"Сейчас многие подвергают сомнению то, что правящая партия сможет удержать власть в следующем политическом цикле. И то, что происходит сейчас - важный сигнал другим европейским странам, чтобы они не воспринимали Польшу исключительно как евроскептиков, что внутри страны есть другие политические силы, и они свое слово еще скажут"

10 октября более ем в 100 городах Польши прошли акции протеста. BBC оценивает количество их участников в несколько сотен тысяч человек, только в Варшаве на улицы вышло более 100 тысяч. Причиной массового недовольства стало решение Конституционного суда республики, признавшего верховенство внутренних законов страны над правом ЕС.

Главы МИД Франции и Германии уже выступили с осуждением действий польского правительства.

В мире,Видео,Андрей Кортунов,Партия "Право и справедливость",МИД,ЕС,
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