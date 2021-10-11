"Расколотое общество": политолог о протестах в Польше

"Сейчас многие подвергают сомнению то, что правящая партия сможет удержать власть в следующем политическом цикле. И то, что происходит сейчас - важный сигнал другим европейским странам, чтобы они не воспринимали Польшу исключительно как евроскептиков, что внутри страны есть другие политические силы, и они свое слово еще скажут"