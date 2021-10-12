Нуланд покинула посольство США в Москве

Заместитель государственного секретаря США по политическим делам Виктория Нуланд покинула здание посольства США в Москве после проведения переговоров. На данный момент официально о результатах диалога не сообщается.

Корреспондент «Звезды» запечатлел на видео, как два автомобиля с «красными» номерами выехали с территории посольства. В одном из них предположительно находится Нуланд.