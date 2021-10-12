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Виктория Нуланд покинула посольство США в Москве

ТК «Звезда»иещё 10
55 минут назад

Заместитель государственного секретаря США по политическим делам Виктория Нуланд покинула здание посольства США в Москве после проведения переговоров. На данный момент официально о результатах диалога не сообщается.

Нуланд покинула посольство США в Москве
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Корреспондент «Звезды» запечатлел на видео, как два автомобиля с «красными» номерами выехали с территории посольства. В одном из них предположительно находится Нуланд.

СМИ объяснили исключение Нуланд из черного списка России

Нуланд прибыла в Россию 11 октября, ее визит продлится до 13-го числа. Ранее заместитель госсекретаря сфотографировалась с коллегой Эриком Грином. Дипломаты в Москве «наслаждаются бабьим летом».

В мире,Эрик Грин,Виктория Нуланд,
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