Евросоюз ввел новые санкции против восьми россиян

Евросоюз расширил черный список по воссоединению Крыма с Россией, включив в него восемь человек, в том числе начальника Управления ФСБ России по Республике Крым и городу Севастополь Леонида Михайлюка. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на "Официальный журнал ЕС".

"Совет считает, что восемь физических лиц должны быть добавлены в список физических и юридических лиц, на которые распространяются ограничительные меры", — говорится в публикации.

Ранее стало известно, что Совет ЕС продлил на год персональные санкции за распространение и применение химического оружия. Продление вступит в силу не позднее 16 октября и будет действовать до 16 октября 2022 года. Санкционный список по химическому оружию был введен Евросоюзом в 2018 году. Люди из списка не могут въезжать на территорию ЕС и иметь там активы. Гражданам и организациям в ЕС запрещено передавать средства фигурантам списка.