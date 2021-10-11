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Евросоюз ввел новые санкции против восьми россиян

Газета.Ruиещё 2
28 минут назад

Евросоюз расширил черный список по воссоединению Крыма с Россией, включив в него восемь человек, в том числе начальника Управления ФСБ России по Республике Крым и городу Севастополь Леонида Михайлюка. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на "Официальный журнал ЕС".

"Совет считает, что восемь физических лиц должны быть добавлены в список физических и юридических лиц, на которые распространяются ограничительные меры", — говорится в публикации.

Ранее стало известно, что Совет ЕС продлил на год персональные санкции за распространение и применение химического оружия. Продление вступит в силу не позднее 16 октября и будет действовать до 16 октября 2022 года. Санкционный список по химическому оружию был введен Евросоюзом в 2018 году. Люди из списка не могут въезжать на территорию ЕС и иметь там активы. Гражданам и организациям в ЕС запрещено передавать средства фигурантам списка.

В настоящее время под санкциями за химоружие находятся 15 физлиц, пятеро из них связаны с властями Сирии, четверо считаются причастными к использованию отравляющего вещества в отношении Сергея и Юлии Скрипалей в 2018 году, еще шесть фигурантов в ЕС считают связанными с инцидентом с Алексеем Навальным. Также в список включены две организации — сирийская и российская.

В мире,Видео,Леонид Михайлюк,Юлия Скрипаль,Сергей Скрипаль,Алексей Навальный,Совет Европы,ФСБ,ЕС,
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