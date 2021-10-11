В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
+9° в 
Пробки 4 балла
USD 71.99EUR 83.12BRENT 83.95
Войти в почту

В Верховной раде поддержали статью Медведева об украинской власти

Говорит Москва
11 минут назад

В Верховной раде поддержали статью Медведева об украинской власти. Ранее зампред Совбеза назвал бессмысленными переговоры с действующей верхушкой соседнего государства.

В Раде поддержали статью Медведева про Украину
Фото: ReutersReuters

По мнению Дмитрия Медведева, президент Владимир Зеленский «полностью поменял политическую и нравственную ориентацию» и начал служить «наиболее оголтелым националистическим силам». Свои мысли по этому поводу он изложил в статьей для газеты «Коммерсантъ».

Депутат Рады Юрий Бойко в разговоре с радиостанцией «Говорит Москва» заявил, что действующему президенту Украины пришлось отказаться от своих изначальных стремлений под давлением общества. Отдельные люди в руководстве страны продолжают работу над возобновлением диалога с Россией, подчеркнул депутата.

Медведев: нужно дождаться вменяемого руководства в Киеве

«Антироссийский тренд, который сформировали в обществе прошлые власти, как раз и заставил Зеленского поменяться полностью, когда он пришёл. Он пришёл с одними лозунгами, с миром, стремлением помочь всем, а потом пошёл в русле антироссийского тренда. Такая метаморфоза с ним произошла. Это я подтверждаю. Мы выступаем за то, чтобы всегда был диалог. Это лучше, чем конфронтация. Мы выступаем за то, чтобы были нормализованные отношения с Российской Федерацией, хотя я не вижу особого желания к этому у сегодняшней власти. Но мы боремся и будем бороться до восстановления отношений».

Ранее Медведев назвал переговоры с руководителями Украины бессмысленны. Он считает, что «иностранное управление» Киевом намного жёстче, чем «взаимодействие СССР с отдельными социалистическими странами».

В мире,Владимир Зеленский,Юрий Бойко,Верховная Рада,Радиостанция "Говорит Москва",Газета "Коммерсантъ",
7
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители