В Верховной раде поддержали статью Медведева об украинской власти. Ранее зампред Совбеза назвал бессмысленными переговоры с действующей верхушкой соседнего государства.
По мнению Дмитрия Медведева, президент Владимир Зеленский «полностью поменял политическую и нравственную ориентацию» и начал служить «наиболее оголтелым националистическим силам». Свои мысли по этому поводу он изложил в статьей для газеты «Коммерсантъ».
Депутат Рады Юрий Бойко в разговоре с радиостанцией «Говорит Москва» заявил, что действующему президенту Украины пришлось отказаться от своих изначальных стремлений под давлением общества. Отдельные люди в руководстве страны продолжают работу над возобновлением диалога с Россией, подчеркнул депутата.
«Антироссийский тренд, который сформировали в обществе прошлые власти, как раз и заставил Зеленского поменяться полностью, когда он пришёл. Он пришёл с одними лозунгами, с миром, стремлением помочь всем, а потом пошёл в русле антироссийского тренда. Такая метаморфоза с ним произошла. Это я подтверждаю. Мы выступаем за то, чтобы всегда был диалог. Это лучше, чем конфронтация. Мы выступаем за то, чтобы были нормализованные отношения с Российской Федерацией, хотя я не вижу особого желания к этому у сегодняшней власти. Но мы боремся и будем бороться до восстановления отношений».
Ранее Медведев назвал переговоры с руководителями Украины бессмысленны. Он считает, что «иностранное управление» Киевом намного жёстче, чем «взаимодействие СССР с отдельными социалистическими странами».