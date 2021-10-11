В Раде поддержали статью Медведева про Украину

«Антироссийский тренд, который сформировали в обществе прошлые власти, как раз и заставил Зеленского поменяться полностью, когда он пришёл. Он пришёл с одними лозунгами, с миром, стремлением помочь всем, а потом пошёл в русле антироссийского тренда. Такая метаморфоза с ним произошла. Это я подтверждаю. Мы выступаем за то, чтобы всегда был диалог. Это лучше, чем конфронтация. Мы выступаем за то, чтобы были нормализованные отношения с Российской Федерацией, хотя я не вижу особого желания к этому у сегодняшней власти. Но мы боремся и будем бороться до восстановления отношений».