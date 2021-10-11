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Талибы признались в надеждах на помощь России

Алиса Селезнёва
1 час назад

Установившее свою власть в Афганистане движение «Талибан» (организация запрещена в России) надеется на помощь РФ в восстановлении экономики страны. Об этом ТАСС заявил представитель радикальной организации, замминистра информации и культуры в сформированном талибами временном правительстве страны Забихулла Муджахид.

Талибы признались в надеждах на помощь России
Фото: ReutersReuters

Ситуация в Афганистане резко обострилась на фоне вывода американских войск, находившихся в стране с 2001 года. Члены запрещенного в России террористического движения «Талибан» захватили крупнейшие провинции и 15 августа в течение нескольких часов установили полный контроль над столицей. Президент Афганистана покинул страну. В начале сентября талибы сформировали временное правительство.

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При этом движение столкнулось с заморозкой счетов в американских банках и нависшей над Афганистаном угрозой голода.

По словам Забихуллы Муджахида, талибы надеются на сотрудничество иностранными государствами, а также на привлечение инвестиций в Афганистан.

«Россия — важная страна в экономическом плане. Афганистан был разрушен за годы войны, Россия и другие страны могли бы помочь восстановить его. Мы приветствуем такую помощь и надеемся на финансовую поддержку», - заявил он.

При этом представитель радикальной организации в том же интервью отметил, что сейчас главными источниками доходов новых властей Афганистана являются налоговые поступления и пошлины.

В мире,Политика,Забихулла Муджахид,Талибан,ИТАР-ТАСС,
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