Президента Бразилии Жаира Болсонару не пустили на футбольный матч из-за отсутствия прививки от коронавируса. В своем интервью лидер страны был крайне возмущен произошедшим, видео появилось в YouTube -канале издания Metrópoles.

«Зачем карта прививок, паспорт? У меня больше антител, чем у тех, кто получил вакцину», – заявил Болсонару.

Глава государства сейчас находится в отпуске на побережье Сан-Паулу. Он намеривался посмотреть игру бразильского футбольного клуба «Сантос», однако ему этого сделать не удалось. Ранее Болсонару оштрафовали из-за отсутствия маски в общественном месте во время поездки в город Перуйбе.