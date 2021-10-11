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Президента Бразилии не пустили на футбол без прививки от COVID-19. Видео

Александр Кузьмин
58 минут назад

Президента Бразилии Жаира Болсонару не пустили на футбольный матч из-за отсутствия прививки от коронавируса. В своем интервью лидер страны был крайне возмущен произошедшим, видео появилось в YouTube-канале издания Metrópoles.

«Зачем карта прививок, паспорт? У меня больше антител, чем у тех, кто получил вакцину», – заявил Болсонару.

Глава государства сейчас находится в отпуске на побережье Сан-Паулу. Он намеривался посмотреть игру бразильского футбольного клуба «Сантос», однако ему этого сделать не удалось. Ранее Болсонару оштрафовали из-за отсутствия маски в общественном месте во время поездки в город Перуйбе.

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